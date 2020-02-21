وزير الخارجية العراقي يكشف تفاصيل اجتماع عقد مع السفير الإيراني بشأن ’’كورونا’’

2020/02/21 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، تفاصيل اجتماع عقد مع السفير الإيراني في البلاد إيرج مسجدي، بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر الحكيم، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "اللجنة الوزارية من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل والمكلفة بمواجهة فيروس كورونا، اجتمعت يوم امس لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه الى البلاد".

وأضاف الحكيم، أن "اللجنة اجتمعت اليوم مع السفير الايراني للتنسيق في عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين العراقية والإيرانية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، أمس الخميس، تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبا لانتشار العدوى.

إلى ذلك أبدى عدد من المواطنين في إقليم كردستان قلقهم، من تأثيرات غلق الحدود مع إيران، والتي قد تؤدي لارتفاع أسعار البضائع التجارية خاصة باعتماد الإقليم بدرجة كبيرة على السوق الإيرانية.

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان، سعيد مصطفى، أن الاغلاق هو بشكل مؤقت وأن الإقليم لديه البدائل منها الانتاج المحلي للسيطرة على غلق الحدود وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال مصطفى في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان ستصدر سلسلة من الإجراءات، وفرض العقوبات ضد التجار الذين يحاولون استغلال قضية غلق الحدود لرفع أسعار السوق".

وبهذا الصدد نفت وزارة الصحة، الخميس، الانباء حول تسجيل اصابة بفيروس كورونا في العراق.

الى ذلك أعلنت وزارة النقل، اليوم، تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، ضمن مجموعة إجراءات اتخذها العراق، وذلك على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق إيرانية.

وكان وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري أوقف، اليوم، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

قبلها قدمت وزارة الصحة، 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

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