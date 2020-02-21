التعادل ينهي لقاء الطلبة والنجف في الممتاز

2020/02/21 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم / بغداد

خرج فريقا الطلبة والنجف بنتيجة التعادل الايجابي 1- 1اليوم الجمعة (21 شباط 2020)، في لقا جرى على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول وبداية اللقاء شهدت تحفظا من الطرفين، خاصة من النجف ورغم انه كان اكثر تنظيما الا انه لم يخرج من منطقة الوسط وتهديد مرمى الطلبة، قابله الطلبة بهجمات متقطعة كانت نهاياتها غير فعالة، لتغيب عن هذا الشوط متعة التسجيل والنهاية بالنتيجة السلبية.

مع بداية الشوط الثاني كان الطلبة افضل في بناء الهجمات والضغط العالي على النجف اجبر الاخير للتراجع الى الخلف، ليعلن محمد جفال عن ولادة هدف التقدم الطلابي في الدقيقة 66، لكن النجف لم يستسلم فجاء التعديل من ركلة جزاء بدفعتين في الدقيقة 84، سدد الركلة صالح سدير فتصدى لها حارس الطلبة، واعادها الى الشباك علي سعد معادلا الكفة، لينتهي اللقاء 1-1.





وكان الطلبة قد خسر الجولة الاولى من الزوراء صفر – 1، فيما فاز النجف في نفس الجولة على الصناعات 3 – صفر.





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