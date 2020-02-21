فيروس كورونا يدق أبواب الشرق الأوسط.. أول إصابة في لبنان وإسرائيل ووفيات بإيران

2020/02/21 | 18:51 - المصدر: فرانس 24

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دق فيروس كورونا أبواب الشرق الأوسط بعد إعلان لبنان وإسرائيل الجمعة عن أول إصابات، بعد تسجيل وفاة أربعة أشخاص في إيران هذا الأسبوع.



وكانت الإمارات ومصر قد أعلنتا في الأسابيع الأخيرة عن إصابات مؤكدة بالفيروس، الذي حصد للساعة أرواح 2236 شخصا في الصين وحدها.

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