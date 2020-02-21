لجنة نيابية تكشف سبب توقف 162 مشروعاً عملاقاً

2020/02/21 | 18:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، الجمعة، سبب توقف 162 مشروعاً عملاقاً.

وقال القدو لوكالة الأنباء الرسمية إن "الموازنة تواجه تحديات كبرى ما لم تضع الحكومة مخرجات حقيقية"، مشيراً إلى أن "السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن جباية الكهرباء والماء يمكن أن يدعم الموازنة ويخفف من العجز الحاصل فيها لاسيما وأن العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب عدم السيطرة على مداخل المنافذ".

وأضاف أن "الحكومة المكلفة لابد أن تعمل على وضع خطط لاستخدام المال العام بشكل عقلاني واقتصادي بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الحكومي وتنفيذ مشاريع مهمة."

وتابع أن "نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً، بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على المقاولين المتعاقدين".

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