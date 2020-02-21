2020/02/21 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} شهد ملعب الشعب الدولي مباراة في الجولة الثانية من الدوري العراقي بين نادي الطلبة المستضيف ونادي النجف الضيف،حيث أنتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما سجل أولا الطلبة عن طريق اللاعب محمد جفال وعادل النجف عن طريق اللاعب علي سعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزرقين يخرجان متعادلين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزرقين يخرجان متعادلين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).