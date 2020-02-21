بعد انتشار الفيروس فيها هبوط أول طائرة للمسافرين العراقيين في النجف قادمة من إيران

2020/02/21 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} وصلت ظهر اليوم الجمعة أول طائرة للخطوط الجوية الإيرانية تحمل عدد من المسافرين العراقيين على متنها،هبطت الطائرة في مطار النجف الاشرف كان في استقبالها عدد من الأطباء المختصين وقد أجروا الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا المنتشر منذ يومين في إيران

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