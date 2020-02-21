النفط ترد على النائب عدنان الزرفي بشأن ايرادات المصافي العراقية

2020/02/21 | 18:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد ردت وزارة النفط، اليوم الجمعة، على تصريحات النائب عدنان الزرفي بشأن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية والايرادات المتحققة منها، فيما اشارت الى انها مستعدة لتوفير البيانات والوثائق المطلوبة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أيمانها بمبدأ أحترام الرأى والرأي الآخر […]

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