التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النفط وامانة بغداد في الممتاز

2020/02/21 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق النفط مع أمانة بغداد ايجابيا (1-1)، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب النفط.

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