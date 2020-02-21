بلدية الفلوجة لـ”العهد نيوز”: انطلاق حملة كبرى لإكساء وتبليط الشوارع ورفع التجاوزات

2020/02/21 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الفنية محمد شكر الدليمي، اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة كبرى لأكساء وتبليط الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كافة التجاوزات عن الاملاك الحكومية.وقال الدليمي في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “مديرية بلدية الفلوجة وبدعم من محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اطلقت حملة كبرى تشمل مشاريع […]

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