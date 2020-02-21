الصحة العالمية تدخل على خط أزمة كورونا في إيران

2020/02/21 | 19:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة عن قلقها من انتشار فيروس كورونا في إيران.

وقال تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "نحن قلقون من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، حيث تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن كورونا".

وأضاف أن "هناك حوالي 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج حدود الصين"، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا.

وكانت محطة "إيران إنترناشيونال"، افادت بأن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا، في ايران ارتفع الى 11.

وذكرت المحطة الايرانية "تفيد المعلومات الخاصة بأن عدد ضحايا فيروس كورونا وصل إلى 11 شخصًا في اليوم الثاني من التأكيد الرسمي لتفشي المرض بإيران".

واضافت "الضحايا في مستشفى كامكار-عرب نیا بمدينة قُم 8 أشخاص، کما أن شخصين تُوفيا في شمالي إيران بعد إصابتهما بهذا الفيروس، ووفقًا للمعلومات، فقد توفيت أيضًا سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، بمستشفى الإمام الرضا في قُم.



كما تم نقل اثنين من العاملين بمستشفى كامكار-عرب نیا إلی وحدة العناية المركزة".

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