دعوة لادخال العراق

2020/02/21 | 19:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، يوم الجمعة، الى ادخال العراق مرحلة "الانذار ج".

وقال البياتي في بيان ورد لشفق نيوز انه "مع اعلان الدول المجاورة عن فيروس كورونا ، ولضعف الوعي الصحي لدى المواطن، من الضروري ان يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) وإيجاد تكاتف حقيقي بين الموسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلام لرفع الوعي الصحي للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية".

يشار الى ان ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني شدد يوم الجمعة على ضرورة استعداد المؤسسات الصحية، لمواجهة خطر فيروس "كورونا" بعد تسجيل إصابات في إيران الجارة الشرقية للعراق.

وقال أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء، إن "على المؤسسات الصحية وضع حلول جذرية حقيقة، وتحديد المشكلة ولابد ان تكون الاستعدادات على مستوى هذا الخطر".

وأضاف أن "الوقاية خير من العلاج ولابد من الانتباه والتحذر، وان تكون الجهات على مستوى المسؤولية وتجنبا للبلاد والعباد لهذه الخطورة".

ووفق محطة "إيران إنترناشيونال"، فإن 11 شخصاً توفوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا في إيران، بينما تقول السلطات الرسمية إنها سجلت لغاية الآن حالتي وفاة فقط جراء الإصابة بالفيروس.

واتخذ العراق إجراءات على خلفية ظهور المرض في إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتعليق الرحلات الجوية من مطاري بغداد والنجف إلى إيران حتى إشعار غير مسمى.

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