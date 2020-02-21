الصحة العالمية تقلق من تفشي فيروس “كورونا” في إيران

2020/02/21 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها من انتشار فايروس ’’كورونا’’ في ايران.وذكرت وسائل اعلام دولية، ان ’’الصحة العالمية، أعربت عن قلقها من انتشار فيروس كورونا، في ايران”.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، بعد تفشي فايروس كورونا في إيران.وبحسب […]

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