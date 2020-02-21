2020/02/21 | 19:07 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تخشى "حمام دم" في شمال غرب سوريا وروسيا تنفي حدوث نزوح جماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تخشى "حمام دم" في شمال غرب سوريا وروسيا تنفي حدوث نزوح جماعي) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تخشى "حمام دم" في شمال غرب سوريا وروسيا تنفي حدوث نزوح جماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).