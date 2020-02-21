اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة كورونا تجتمع بالسفير الإيراني لاتخاذ التدابير

2020/02/21 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، مساء اليوم الجمعة، عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، مع السفير الايراني إيرج مسجدي لاتخاذ التدابير اللازمة.وغرد الحكيم على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "اجتمعت اللجنة الوزارية من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا يوم امس لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه الى البلاد".وأضاف "واليوم اجتمعت اللجنة مع السفير الإيراني للتنسيق في عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين العراقية والإيرانية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

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