البياتي يطالب بـ

2020/02/21 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، مساء اليوم الجمعة، بضرورة إعلان حالة الإنذار الصحي (ج)، عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في الدول المجاورة للعراق.وغرد البياتي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "مع اعلان الدول المجاورة عن فيروس كورونا، ولضعف الوعي الصحي لدى المواطن، من الضروري ان يدخل العراق مرحلة الإنذارالصحي (ج)".

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