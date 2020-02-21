امام جمعة النجف: شعبنا ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة

2020/02/21 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امام جمعة النجف الاشرف: شعبنا ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة, ويجب ان لانسمح بفشل هذه التجربة ونجاحها وهو مشروع متكامل اضلاعه (الحكومة والبرلمان والشعب).المكتب الاعلامي – النجف الاشرف […]

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