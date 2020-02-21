وزارة النفط : عدم دقة الارقام والمعلومات الواردة في تصريحات الزرفي

2020/02/21 | 19:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت وزارة النفط، تصريحات النائب عدنان الزرفي، في كمية انتاج النفط الخام وايراداته.وذكر بيان للوزارة “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أيمانها بمبدأ أحترام الرأى والرأي الآخر والاخذ […]

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