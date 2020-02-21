واشنطن تؤكد طلب أنقرة نشر منظومة باتريوت قرب الحدود السورية

2020/02/21 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في البلاد، لمواجهة الغارات الجوية السورية، وفق ما أفاد موقع "غلوبال ديفينس".

بلومبرغ عن مصدر تركي: أنقرة طلبت من الولايات المتحدة مضادات جوية من نوع باتريوت لـ"ردع" روسيا بإدلب

وأكد المسؤول الأمريكي أنه تم تقديم طلب لنشر باتريوت، لكن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنشر المنظومة أم لا.

وقال المسؤول:"نحن على علم بطلب صواريخ باتريوت في تركيا بالقرب من الحدود السورية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.



ما زلنا نجري مناقشات مع حكومة تركيا حول الوضع المقلق في إدلب".

يأتي ذلك، بعد تقرير نقلته وكالة بلومبرغ عن مصدر تركي في أنقرة، أن الأخيرة طلبت من الولايات المتحدة مضادات جوية من نوع باتريوت لـ"ردع" روسيا في إدلب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن "تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر بطاريتين من منظومات "باتريوت" على حدودها الجنوبية لضمان حرية التصرف من أجل توجيه ضربات انتقامية، في حالة أي هجمات مستقبلية للقوات السورية المدعومة جويا من قبل روسيا".

وأوضح المصدر أنه في حالة نشر مضادات "باتريوت" الجوية في ولاية هطاي التركية، ستستطيع أنقرة استخدام مقاتلات F-16 ضد القوات الحكومية السورية في إدلب، مشيرا إلى أن طلب نشر هذه المنظومات لا تقتضي تقديم تركيا أي تنازلات للولايات المتحدة.

لكن الوكالة ذكرت أن السفارة الأمريكية لدى أنقرة رفضت التعليق على هذا النبأ.

بغداد اليوم- بغداد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن هيئة دولية خاصة بالرقابة على تمويل الإرهاب تنوي إدراج إيران على قائمتها السوداء، في خطوة ستعزز جهود الولايات المتحدة لعزل طهران ماليا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الولاي

بغداد اليوم - متابعة

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وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان لمريضة وصلت من مدينة قم في إيران ووضعت ف

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (21 شباط 2020)، ارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، بعد تفشي فايروس كورونا في إيران.

وبحسب وزارة الصحة، أنه "تم تسجيل سبع إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهر

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