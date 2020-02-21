الحمداني يضع حجر الأساس لمشروع القرية السياحية في أهوار الجبايش

2020/02/21 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الجمعة، مشروع إنشاء القرية السياحية في أهوار الجبايش جنوب شرق محافظة ذي قار ضمن مشاريع البنى التحتية في الأهوار.

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