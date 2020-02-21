2020/02/21 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ظهر جسم سماوي غريب متوهج يشبه ما يعرف بـ«الصحن الطائر الفضائي» الذي نراه عادة بالأفلام في سماء ولاية كاليفورنيا الأميركية الأسبوع الماضي، ليتضح أنه عبارة عن سحابة نادرة، وفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وقام الضابط بول زير من وحدة إدارة شاستا – مكلود بتصوير السحابة المعروفة باسم «سحابة عدسية»، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحدث في سماء كالفورنيا؟.. صحن طائر أم سحابة نادرة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحدث في سماء كالفورنيا؟.. صحن طائر أم سحابة نادرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).