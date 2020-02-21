الخبير الأميركي جون حنا في تقرير بمجلة “فورين بوليسي”: العراق يحتاج لتغيير النظام مجدداً

2020/02/21 | 19:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” شدد تقرير لباحث أميركي إن على الولايات المتحدة اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل إنقاذ العراق وضمان خروجه من النفوذ الإيراني.ونصح الكاتب جون حنا في تقرير أوردته مجلة فورن بوليسي الولايات المتحدة إلى تركيز طاقاتها على … Readmore

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