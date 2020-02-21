"رعب كورونا" يدفع لعقد اجتماع عراقي - إيراني

2020/02/21 | 19:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، يوم الجمعة، عن قرب عقد اجتماع بين بغداد وطهران بشأن مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل وفيات وإصابات في إيران.

وقال الحكيم في تغريدة على تويتر، "أجتمعت اللجنة الوزارية من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا يوم أمس لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه الى البلاد".

وتابع بالقول، "اليوم اجتمعت اللجنة مع السفير الإيراني للتنسيق في عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين العراقية والإيرانية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

واتخذ العراق إجراءات على خلفية ظهور المرض في إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتعليق الرحلات الجوية من مطاري بغداد والنجف إلى إيران حتى إشعار غير مسمى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا.

وكانت محطة "إيران إنترناشيونال"، افادت بأن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب إصابتهم بفیروس کورونا، في ايران ارتفع الى 11.

وذكرت المحطة الايرانية "تفيد المعلومات الخاصة بأن عدد ضحايا فيروس كورونا وصل إلى 11 شخصًا في اليوم الثاني من التأكيد الرسمي لتفشي المرض بإيران".

واضافت "الضحايا في مستشفى كامكار-عرب نیا بمدينة قُم 8 أشخاص، کما أن شخصين تُوفيا في شمالي إيران بعد إصابتهما بهذا الفيروس، ووفقًا للمعلومات، فقد توفيت أيضًا سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، بمستشفى الإمام الرضا في قُم.



كما تم نقل اثنين من العاملين بمستشفى كامكار-عرب نیا إلی وحدة العناية المركزة".

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