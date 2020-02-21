الصحة العالمية: فرص منع تفشي فيروس “كورونا” تتقلص

2020/02/21 | 19:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكدت منظمة الصحة العالمية أن فرص منع تفشي فيروس كورونا الجديد تتقلص.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد، في الصين.وكانت السلطات الصينية أعلنت عن أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يناير، لأسباب ترجع في جانب منها إلى تغيير في […]

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