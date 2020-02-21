2020/02/21 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، هاشتاغ "العراق النا مو الكم" ردا على موقف الكتل والاحزاب السياسية تجاه تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة وتكليفهم لمحمد توفيق علاوي لاعلان الكابينة الحكومية رغم الرفض العام من قبل المتظاهرين,وانتقد المدونون في تغريداتهم التي تابعتها "كلكامش برس"، الدور السلبي لتلك الاحزاب والكتل السياسية وتجاهلهم لمطالب المتظاهرين السلميين.وكتبت احدى الناشطات "عجيب امركم الشعب رافضكم بشكل قاطع وتحت القمع الوحشي وانتو بعدكم متعاركين ع الوزارات شلون قباحة شايلين لعد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغردون يطلقون هاشتاغ "العراق النا مو الكم" رداَ على تجاهل مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغردون يطلقون هاشتاغ "العراق النا مو الكم" رداَ على تجاهل مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).