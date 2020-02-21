2020/02/21 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تؤكد : معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تؤكد : معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تؤكد : معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).