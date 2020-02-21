2020/02/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل أثارت فتوى نجيب بوليف ــ الوزير السابق والمُعفى لضعف كفاءته ــ حول ربوية القروض المخصصة لدعم المقاولين الشباب بأدنى نسبة للفائدة ، ومن ثم تحريمها، جدلا سياسيا بحكم موقع الشخص المفتي داخل الحزب الذي يقود الحكومة وكذا مسؤوليته السابقة في تدبير الشأن العام من داخل الحكومة.
فهو ليس شخصا عاديا يمكن تجاهل فتواه ، بل مسؤول حزبي وسياسي لا تأتي تصرفاته من فراغ.
ويمكن إبداء الملاحظات التالية حول هذه النازل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الكحل - فتوى بوليف وتواطؤ الإخوان .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فهو ليس شخصا عاديا يمكن تجاهل فتواه ، بل مسؤول حزبي وسياسي لا تأتي تصرفاته من فراغ.
ويمكن إبداء الملاحظات التالية حول هذه النازل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الكحل - فتوى بوليف وتواطؤ الإخوان .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الكحل - فتوى بوليف وتواطؤ الإخوان .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).