سعيد الكحل - فتوى بوليف وتواطؤ الإخوان .

2020/02/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل أثارت فتوى نجيب بوليف ــ الوزير السابق والمُعفى لضعف كفاءته ــ حول ربوية القروض المخصصة لدعم المقاولين الشباب بأدنى نسبة للفائدة ، ومن ثم تحريمها، جدلا سياسيا بحكم موقع الشخص المفتي داخل الحزب الذي يقود الحكومة وكذا مسؤوليته السابقة في تدبير الشأن العام من داخل الحكومة.فهو ليس شخصا عاديا يمكن تجاهل فتواه ، بل مسؤول حزبي وسياسي لا تأتي تصرفاته من فراغ.ويمكن إبداء الملاحظات التالية حول هذه النازل......

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