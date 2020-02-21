2020/02/21 | 19:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد طريف بالدوري التركي، اقتحم كلب إحدى المباريات لكرة القدم بين فريقي فاتح كاراجومروك سبور وجيرسون سبور في دوري الدرجة الأولى دون الممتاز وأوقف المباراة لعدة دقائق، ودخل الكلب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلب يقتحم ملعب مباراة ويخطف الكرة من اللاعبين بالدورى التركي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلب يقتحم ملعب مباراة ويخطف الكرة من اللاعبين بالدورى التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).