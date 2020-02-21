تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان وحالتين جديدتين في الإمارات

2020/02/21 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات اللبنانية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لفتاة كانت على متن طائرة قادمة من إيران.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح، ان الفتاة المصابة في حالة جيدة وتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مشيرا الى وجود حالتين أخريتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد في لبنان، فيما فرضت السلطات إجراءات احترازية في مطار رفيق الحريري بعد اكتشاف الإصابة.

وفي سياق قريب، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بالفيروس، لشخصين مخالطين لموطن صيني كانت السلطات قد أعلنت إصابته في وقت سابق، مضيفة ان الحالتين الجديدتين تعودان لشخصين أحدهما فلبيني والآخر بنغلاديشي من العاملين في البلاد.

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