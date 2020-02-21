بعد مقتل 9 مسلمين بهجوم مسلح.. الداخلية الألمانية تتخذ عددا من التدابير الاحترازية

2020/02/21 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن اتخاذ بلاده عددا من التدابير الأمنية لحماية الأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين.

وأشار زيهوفر في تصريح، الى لجوء وزارته الى زيادة التواجد الأمني في أنحاء ألمانيا، وتشديد الحراسة على المنشآت الحساسة، ومن بينها المساجد على وجه الخصوص، على خلفية الهجوم المسلح المزدوج في هاناو يوم الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل تسعة مسلمين وإصابة ستة آخرين، مبينا ان الوزارة ستوفر أيضا وجودا مكثفاً للشرطة الاتحادية في محطات القطارات والمطارات والمناطق الحدودية، فيما حذر الوزير من مستوى الخطر المرتفع للغاية، الذي يشكله التطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية في ألمانيا.

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