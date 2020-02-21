هيئة المنافذ الحدودية تعلن تشديد الإجراءات لجميع المنافذ الحدودية التي تربط العراق بإيران

2020/02/21 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تشديد الإجراءات لجميع المنافذ الحدودية التي تربط العراق بإيران على خلفية تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في مدينة قم.

وقال مدير علاقات المنافذ الحدودية في العراق، علاء الدين القيسي إن رئيس الهيئة عمر الوائلي، وجه كافة مدراء المنافذ الحدودية، والمراكز الصحية في المنافذ الحدودية، التي تربط العراق بإيران بضرورة تفعيل الإجراءات المشددة، وفحص جميع المسافرين والوافدين والبضائع، عبر تلك المنافذ من خلال الفرق الطبية المنتشرة بالمنافذ.

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