تربية ديالى تصدر توجيها يشمل أكثر من 30 ألف محاضر مجاني

2020/02/21 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، الجمعة (21 شباط، 2020) إصدار توجيه يشمل أكثر من 30 ألف محاضر مجاني داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام تربية ديالى سنان الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مديرية تربية ديالى اصدرت توجيه يشمل اكثر من 30 الف محاضر في اقضية ونواحي المحافظة يتضمن كتابة كل محاضر تعهدا رسميا بعدم وجود اي تعاقد له مع اي دائرة او مؤسسة حكومية أخرى باستثناء التربية وأن يتحمل المسؤولية القانونية في حال انه قدم معلومات غير صحيحة".

وأضاف الربيعي، ان "التعهد الجديد جاء بعد توفر معلومات بوجود محاضرين لديهم عقود مع دوائر ومؤسسات"، لافتا الى ان "التربية ستتعامل وفق القانون مع اي محاضر يقدم معلومات غير صحيحة ويثبت تعاقده مع دوائر حكومية أخرى".

وبين ان "المخالفين سيحرمون من التعيين على ملاك مديرية التربية"، مشيرا الى أن "التعهد اجراء فوري ملزم لكل المحاضرين المجانيين في الاقضية ونواحي المحافظة دون استثناء".

ويبلغ اجمالي عدد المحاضرين المجانيين، في ديالى، أكثر من 30 ألف محاضر موزعين على مئات المدارس في الاقضية والنواحي.

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