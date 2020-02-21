2020/02/21 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا النائب السابق محمد اللكاش جميع القوى الوطنية بالوقوف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "لخروج البلد من الفوضى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في الحكمة يدعو القوى المصرة على المحاصصة الى دعم حكومة علاوي لاخراج البلد من الفوضى ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في الحكمة يدعو القوى المصرة على المحاصصة الى دعم حكومة علاوي لاخراج البلد من الفوضى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).