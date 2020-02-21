2020/02/21 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت هيأة الاستثمار في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، توفير نحو مئتي فرصة عمل للعاطلين بعد الخطة التي أعدتها هيأة استثمار المحافظة مطلع العام الجاري.وقال رئيس هيأة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن “الهيأة أعدت خطة عمل جديدة باشرت بها مطلع العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة استثمار البصرة: المشاريع الاستثمارية المنجزة توفر مئتي ألف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة استثمار البصرة: المشاريع الاستثمارية المنجزة توفر مئتي ألف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).