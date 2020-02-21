صحة النجف تنفي تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” في مطار المحافظة

2020/02/21 | 20:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: النجف نفت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بمرض “كورونا” في مطار المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “دائرة صحة النجف الاشرف تنفي جملة وتفصيلا الخبر الذي تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن حصول حالة وفاة بمرض الكورونا في مطار النجف الاشرف”.وأكدت ان “الخبر […]

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