بالصور.. باخرة صينية ترسو في ميناء ام قصر والسلطات تمنع افرادها من المغادرة وتصدر عدة توجيهات

2020/02/21 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

اعلنت شرطة البيئة، في محافظة البصر، الجمعة (21 شباط 2020) اتخاذ سبعة إجراءات بخصوص الباخرة MSC الوافدة من الصين.

وذكرت الشرطة البيئة، في بيان، انها اتخذت الإجراءات التالية بخصوص الباخرة الصينية:

1- تم اجراء زيارة ميدانية من قبل ضابط مركز الشرطة البيئية في البصرة الى ميناء ام قصر الشمالي وبرفقة مدير بيئة البصرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة بصدد الباخرة القادمة من جمهورية الصين الشعبية والتي تبلغ حمولتها 2400 حاوية.

2- تم اللقاء مع مدير ميناء ام قصر الشمالي بحضور فريق من وزارة الصحة وفريق من دائرة صحة البصرة.

3- تنفيذ تعليمات الشرطة البيئية (الفحص في المركز الصحي للأشخاص -التعفير لجميع البضائع في الميناء المذكور بغسلها بمادة الكلور بنسبة (1-9) %-عدم اختلاط طاقم البواخر الراسية مع كوادر الميناء).

4- ان فترة مغادرة الباخرة من جمهورية الصين ولغاية الارساء في الميناء تستغرق من 14 الى 17 يوم وان البواخر التي ترسو في موانئ البصرة تمر بأكثر من ميناء في دول أخرى.

5- تم التوجه الى رصيف رقم 10 للاطلاع على عمليات التفريغ والتعفير حيث لوحظ بان جميع البضائع يتم تعفيرها.

6- تم التوجه الى رصيف رقم 27 للاطلاع على عمليات التفريغ والتعفير ولوحظ اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية ولجميع البواخر القادمة من الصين او دول أخرى.

7- ان طاقم الباخرة الصينية لا يغادر متن الباخرة اثناء عملية التفريغ ولأيتم الاختلاط مع طاقم او كوادر الميناء.

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