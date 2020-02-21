مديرية تربية محافظة عراقية تتخذ اجراءات وقائية لمواجهة ’’كورونا’’

2020/02/21 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اكد مدير عام التربية بمحافظة المثنى، سعد خضير الريشاوي، اليوم الجمعة، وجود تنسيق كبير مع دا...





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