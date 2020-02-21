البياتي يدعو لإعلان حالة الإنذار “ج” بالبلاد بسبب اتساع رقعة الإصابة بالدول المجاورة

2020/02/21 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الانسان، إلى إعلان دخول العراق مرحلة الإنذار الصحي “ج” بسبب انتشار فيروس “كورونا” في عدد من البلدان.

وأوضح عضو المفوضية علي البياتي في بيان، ان إعلان ‫الدول المجاورة ‬عن ‫فايروس كورونا، وضعف ‫الوعي الصحي‬ لدى ‫المواطن‬، هما من أهم الأسباب الموجبة لأن يدخل ‫العراق‬ مرحلة ‫الإنذار الصحي‬ “ج”، مشددا على ضرورة إيجاد ‫تكاتف‬ حقيقي بين ‫المؤسسات الحكومية‬ وغير الحكومية ‫والإعلام،‬ بغية رفع درجات الوعي الصحي لدى المواطنين، ‫للوقاية‬ من المرض، وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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