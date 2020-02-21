قريباً في دبي.. أعجوبة معمارية عالمية

2020/02/21 | 20:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كيف يمكن تحقيق التميز والشهرة لمبنى يقف بجانب أطول برج في العالم؟ كان هذا هو التحدي الذي واجه شركة الهندسة المعمارية الهولندية “UNStudio” عندما كُلّفت ببناء برج جديد على طريق الشيخ زايد في دبي مقابل برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً.وقال المهندس المعماري الرئيسي ومؤسس “UNStudio”، بين فان بيركل إن […]

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