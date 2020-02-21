2020/02/21 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفدرالية الأسترالية عن إصدار مذكرات اعتقال بحق 42 رجلا وامرأة سبق أن سافروا إلى سوريا لدعم تنظيم داعش أو خوض القتال إلى جانبه.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان هذا القرار يطال 19 امرأة أسترالية، محتجزات مع أطفالهن الذين يبلغ عددهم 47 طفلا في مخيم الهول المدار من قبل الإدارة الكوردية شمال شرقي سوريا.

وأكد متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن التحقيقات الجنائية جارية مع جميع الأستراليين المشتبه فيهم بالسفر إلى منطقة النزاع، مشيرا إلى أن مذكرات الاعتقال لن يتم تفعيلها إلا في حال عودتهم إلى بلادهم.

وقد تتخذ هذه الخطوة تمهيدا لاستعادة الداعشيات المفترضات إلى دولتهن، وسط جدل اجتماعي واسع، حيث تصر المنظمات الحقوقية وأسر النساء على أن بعضهن "اضطررن" للسفر إلى سوريا أو تم خداعهن لفعل ذلك.

لكن وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، حذر من أن بعض هؤلاء النساء "متشددات وقد يشكلن خطرا أمنيا كبيرا" في حال عودتهن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات اعتقال بحق عشرات الدواعش في سوريا واستراليا تحذر من "المتشددات") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرات اعتقال بحق عشرات الدواعش في سوريا واستراليا تحذر من "المتشددات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).