البصرة .. المشاريع الاستثمارية المنجزة توفر مئتي ألف فرصة عمل

2020/02/21 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الاستثمار في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، توفير نحو مئتي فرصة عمل للعاطلين بعد الخطة التي أعدتها هيأة استثمار المحافظة مطلع العام الجاري.

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