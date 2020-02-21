مُحتجّو العراق: سنمنح “علاوي” /60/ يوماً لتنفيذ مطالبنا

2020/02/21 | 20:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير أقل من /72/ ساعة تفصل حكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي عن نيل الثقة من #البرلمان_العراقي من عدمها، لكن المُعطيات والتصريحات السياسيّة تُرجّح كفّة الأولى، وهي “نيل الثقة”، […]

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