مستشفى اليرموك يرد على صور نُشرت بمواقع التواصل: هذه قديمة والأقسام جرى عليها إعمار

2020/02/21 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفت إدارة مستشفى اليرموك، اليوم الجمعة، الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكرت الإدارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، انه “لا صحه لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من صور قديمة للمستشفى في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ “.وأضافت أن “المستشفى تم إعماره وتطوير الاقسام مثل الطوارئ والباطنية والكسور وصالات العمليات وانشاء […]

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