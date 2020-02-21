سلطات الإقليم توقف زيارات عائلات نزلاء السجون الى إشعار آخر كإجراء وقائي لمواجهة فايروس كورونا

2020/02/21 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت سلطات إقليم كردستان، إيقاف زيارات عائلات نزلاء سجون إصلاح الكبار في الإقليم للمسجونين، كإجراء وقائي لمواجهة فايروس كورونا.

وأوضحت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم، كويستان محمد في بيان، على موقع الوزارة، ان الزيارات الدورية لذوي نزلاء سجون الإصلاح لمقابلة المسجونين، قد أوقفت بشكل كامل والى أجل غير مسمى، على خلفية تفشي وباء كورونا في عدد من دول الجوار، مبينة ان الإجراء يهدف الى حماية النزلاء وعائلاتهم، والوقاية من أية احتمالات لوصول الفايروس الى البلاد.

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