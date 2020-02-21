محمد الحكيم: اللجنة الوزارية المكلفة بمواجهة كورونا اجتمعت بالسفير الإيراني لتنسيق جهود مواجهة الفايروس

2020/02/21 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، عقد اجتماع مع الجانب الإيراني، لبحث سبل مواجهة انتشار فايروس كورونا.

وأوضح الحكيم في بيان، ان اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الصحة والداخلية والنقل إضافة الى الخارجية، والمكلفة بمواجهة فايروس كورونا، عقدت اجتماعا مشتركا مع السفير الإيراني لدى بغداد، لوضع الخطط اللازمة لمنع تسرب الفايروس الى البلاد، والتنسيق لعقد اجتماع مشترك بين لجنتي البلدين، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف تفشي الفايروس.

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