العقابي ينتقد أداء ممثلي محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية

2020/02/21 | 20:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت كتلة النهج الوطني، أداء ممثلي محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية، فيما كشفت عما وصفته بالأرقام المرعبة والخطيرة، والتي تخص مستويات الفقر في المحافظات العراقية.

وقال النائب عن الكتلة، حسين العقابي، ان التقارير الرسمية الاخيرة لوزارة التخطيط أظهرت ارتفاعا كبيرا في نسب الفقر لمحافظات الوسط والجنوب، وان هذه المعدلات تشكل ظاهرة صادمة في بنية الدولة العراقية وكيانها الاقتصادي وتمثل انتهاكا جسيما ارتكبه ممثلو محافظات الوسط والجنوب في السلطات الاتحادية وتعكس تقصيرا حقيقيا في أداء مهامهم في تمثيلها والدفاع عن حقوق أهلها طيلة السنوات الماضية.

وأكد البيان ان هذه الحقائق المرعبة تستدعي من القيادات والفعاليات الدينية والسياسية التي تدعي تمثيل هذه المحافظات من وزراء ونواب وساسة، إعادة النظر بأدائها السابق وتقييم مستوى تمثيلها ونجاحها.

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