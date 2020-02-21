نائب يكشف موعد اطلاع البرلمان على السير الذاتية لوزراء الكابينة الجديدة

2020/02/21 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد النائب يونادم كنا، اليوم الجمعة، أن اسماء الكابينة الوزارية لحكومة محمد توفيق علاوي، ستصل يوم غدا الى البرلمان.وقال كنا في حديث متلفز لـقناة “العهد” وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن ” علاوي سيقدم وزراء كابينته الوزارية الى الكتل السياسية قبل التصويت عليها”.واضاف أنه ” غدا سنطلع على السير الذاتية لوزراء […]

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