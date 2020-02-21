اختتام ورشة لتدريب صحفيي نينوى في أربيل

2020/02/21 | 20:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين اختتام الورشة التدريبية الثالثة من برنامج TAFAEL لتدريب مجموعة من الصحفيين والناشطين من محافظة نينوى، التي قامت بها الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام CFI والوكالة الألمانية MICT وذلك في أربيل عاصمة إقليم كردستان.هذا واستمرت الورشة خمسة أيام وتضمنت المواضيع التالية، (الصحافة الكتابية، الفيديو والراديو) هذا وحسب البرنامج أن الهدف منه …

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