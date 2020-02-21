تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

2020/02/21 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةذكرت تقارير ايطالية رسمية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.ويواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح في العالم، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان بالصين في كانون الاول الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات بسببه، حتى اليوم الجمعة، 2248 وفاة، غالبيتهم في الصين.وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في مختلف أنحاء العالم، اليوم، إلى أكثر من 77 ألف إصابة، تم تسجيل معظمها في الصين.

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