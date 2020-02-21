2020/02/21 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعدما أعلنت إيران رسميا عن وفاة مواطنين في مستشفى بمدينة قم إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، ورصد بعض الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض في المدينة نفسها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد هذا الخبر وأصبح هاشتاغ "اغلقوا الحدود مع إيران" الأكثر تداولا خلال ساعات قليلة فقط.الناشطون والمغردون طالبوا بإغلاق الحدود فورا، كون العراق يتشارك مع ايران حدودا برية تمتد على طول الحدود الشرقية، واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة لفحص الآتين من إيران، هذا الخبر أثار حفيظة المواطنين العراقيين.

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