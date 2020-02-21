2020/02/21 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيى علوان: التسرع كاد يكلفنا نقاط مباراة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/21 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى علوان: التسرع كاد يكلفنا نقاط مباراة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى علوان: التسرع كاد يكلفنا نقاط مباراة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).